Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран о смерти главаря ИГИЛ: это еще не конец | Фото:28.10 15:29   MIGnews.com

Иран о смерти главаря ИГИЛ: это еще не конец

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии прокомментировал смерть главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Свое мнение по поводу успешной спецоперации США он озвучил в официальном микроблоге в Twitter.

В частности, Рабии объявил, что ликвидация главаря ИГИЛ не положит конец существованию террористической организации.

"ИГИЛ не исчезнет с помощью бомб и снарядов, она все еще развивается. Как и в случае со смертью бен Ладена, когда корень террора не был уничтожен, так и смерть аль-Багдади не станет концом "Исламского государства", – отметил представитель Ирана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:00
Зять Трампа встретился с Ганцом и Нетаниягу  
16:10
Почему ПА запретила импорт израильских телят
15:44
Звезда "Сверхъестественного" арестован в Техасе
14:58
ХАМАС дал ответ по поводу выборов в ПА
14:35
Нетаниягу предупредил Израиль об опасности иранских ракет
14:06
Ядерные переговоры с Саудовской Аравией продвигаются вперед
14:01
Десятки израильтян арестованы за рубежом за контрабанду ката
13:51
Шнуров о роспуске группы: Все обрадовались
13:34
Париж: пожар в лайнере компании El Al
13:30
Найден неожиданный способ распознавания рака
13:05
Египет наращивает атаки на Эрдогана
12:55
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
12:31
Солдат из Кфар-Сабы найден мертвым
12:30
В Египте стартовали совместные с Россией учения войск ПВО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus