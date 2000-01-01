28.10 15:29 MIGnews.com

Иран о смерти главаря ИГИЛ: это еще не конец

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Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии прокомментировал смерть главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.Свое мнение по поводу успешной спецоперации США он озвучил в официальном микроблоге в Twitter.В частности, Рабии объявил, что ликвидация главаря ИГИЛ не положит конец существованию террористической организации."ИГИЛ не исчезнет с помощью бомб и снарядов, она все еще развивается. Как и в случае со смертью бен Ладена, когда корень террора не был уничтожен, так и смерть аль-Багдади не станет концом "Исламского государства", – отметил представитель Ирана.