Иран о смерти главаря ИГИЛ: это еще не конец

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии прокомментировал смерть главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Свое мнение по поводу успешной спецоперации США он озвучил в официальном микроблоге в Twitter.
В частности, Рабии объявил, что ликвидация главаря ИГИЛ не положит конец существованию террористической организации.
"ИГИЛ не исчезнет с помощью бомб и снарядов, она все еще развивается. Как и в случае со смертью бен Ладена, когда корень террора не был уничтожен, так и смерть аль-Багдади не станет концом "Исламского государства", – отметил представитель Ирана.