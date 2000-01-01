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Ликвидация аль-Багдади: Пентагон назвал число пострадавших | Фото:28.10 07:01   MIGnews.com

Ликвидация аль-Багдади: Пентагон назвал число пострадавших

В ходе спецоперации по ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади пострадали двое американских военных.

Такую информацию подтвердил министр обороны США Марк Эспер в интервью CNN.

"Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат. Они уже вернулись на службу", – отметил Эспер.

По его словам, целью американских военных было захватить аль-Багдади либо убить его.


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