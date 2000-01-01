28.10 07:01 MIGnews.com
Ликвидация аль-Багдади: Пентагон назвал число пострадавших
В ходе спецоперации по ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади пострадали двое американских военных.
Такую информацию подтвердил министр обороны США Марк Эспер в интервью CNN.
"Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат. Они уже вернулись на службу", – отметил Эспер.
По его словам, целью американских военных было захватить аль-Багдади либо убить его.
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