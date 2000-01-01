Конфликт бедуинов и солдат: отпустите, они не террористы
В воскресенье, 27 октября, перед стенами военной тюрьмы №4 на базе Црифин состоялась демонстрация родителей бойцов из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов на заправке на юге Израиля на прошлой неделе.
Как сообщает "Аруц Шева", акция была направлена против "жестокого обращения и противоправного поведения в отношении солдат".
Один из активистов Ран Карми Бузагло призвал общественность присоединиться к поддержке военных и их семьи, а также потребовать немедленного освобождения задержанных.
"В очередной раз мы видим людей, закованных в цепи, как преступников. Урок из дела Азарии так и не был усвоен. Армия должна взять на себя ответственность за солдат, и единственное, что нужно, тщательное внутреннее расследование для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – сказал он.
По словам активиста, у главного военного адвоката есть "неконтролируемая склонность отправлять бойцов в тюрьму", но протесты могут повлиять на ситуацию, "как это было с бойцом Кфир, освобожденным через несколько месяцев".
Напомним, что военная полиция Израиля арестовала 14 солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов на заправке в Негеве. По словам адвоката Итамара Бен Гвира, инцидент произошел после того, как один из молодых бедуинов закричал сержанту: "Иди, сюда, солдат, я тебя зарежу". Военный побежал на него, ища контакта.