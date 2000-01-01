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Конфликт бедуинов и солдат: отпустите, они не террористы | Фото:27.10 20:53   MIGnews.com

Конфликт бедуинов и солдат: отпустите, они не террористы

В воскресенье, 27 октября, перед стенами военной тюрьмы №4 на базе Црифин состоялась демонстрация родителей бойцов из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов на заправке на юге Израиля на прошлой неделе.

Как сообщает "Аруц Шева", акция была направлена против "жестокого обращения и противоправного поведения в отношении солдат".

Один из активистов Ран Карми Бузагло призвал общественность присоединиться к поддержке военных и их семьи, а также потребовать немедленного освобождения задержанных.

"В очередной раз мы видим людей, закованных в цепи, как преступников. Урок из дела Азарии так и не был усвоен. Армия должна взять на себя ответственность за солдат, и единственное, что нужно, тщательное внутреннее расследование для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – сказал он.

По словам активиста, у главного военного адвоката есть "неконтролируемая склонность отправлять бойцов в тюрьму", но протесты могут повлиять на ситуацию, "как это было с бойцом Кфир, освобожденным через несколько месяцев".

Напомним, что военная полиция Израиля арестовала 14 солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов на заправке в Негеве. По словам адвоката Итамара Бен Гвира, инцидент произошел после того, как один из молодых бедуинов закричал сержанту: "Иди, сюда, солдат, я тебя зарежу". Военный побежал на него, ища контакта.


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