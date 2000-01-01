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В России поставили под сомнение ликвидацию аль-Багдади | Фото:27.10 19:04   MIGnews.com

В России поставили под сомнение ликвидацию аль-Багдади

Министерство обороны Российской Федерации не располагает достоверной информацией о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков 27 октября, передает ТАСС.

"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади", – сказал Конашенков.
По его словам, в последнее время постоянно появляется информация о ликвидации аль-Багдади, из-за чего у Минобороны РФ есть сомнения в успехе операции США. В частности, в ведомстве усомнились в том факте, что "террорист №1" вообще находился в районах, подконтрольных террористической группировке "Джебхат ан-Нусра".

"Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", – отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что в последние дни Минобороны РФ не фиксировала авиаудары США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии.

"С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", – резюмировал он.

Отметим, что ранее информацию о ликвидации аль-Багдади подтвердил лично президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации, которое сделал 27 октября. Американский лидер заявил, что террорист умер, как "крыса, плача и крича".


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