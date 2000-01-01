Сирия: силы Асада вступили в ожесточенный бой с турками

По данным издания, сирийские военные укрепляют свои позиции в сельских районах на севере провинции Хасака. В частности, речь идет о деревнях, расположенных в окрестностях Рас аль-Айна.
Источники также сообщают, что поддерживаемые Анкарой силы атаковали курдов с трех разных сторон.
Согласно информации министерства обороны Турции, в результате столкновений был убит турецкий военнослужащий и еще пятеро получили ранения. В прошлый четверг в этом же месте были ликвидированы еще пятеро турков.
Отметим, что Анкара начала наступление 9 октября в рамках операции "Источник мира", целью которой является зачистка приграничной территории от курдов. После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курды не покинут "зону безопасности".