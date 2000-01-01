Трамп подтвердил смерть аль-Багдади и еще 6 террористов
Трупы трех мужчин и трех женщин были обнаружены на месте рейда на лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Он был убит в результате атаки сил США.
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации "террориста №1", поблагодарив Россию, Турцию и сирийских курдов.
"Соединенные Штаты искали Багдади много лет. Он умер, как собака. Он умер, как трус – хныкал и кричал. Единственными, кто остался, был Багдади в туннеле, притащивший с собой туда трех маленьких детей. Он достиг конца туннеля, когда наши собаки его настигли, подорвал жилет, убив себя и своих детей. Бандит, который так старался запугать других, провел последние минуты в страхе", – добавил американский лидер.
По словам Трампа, смерть аль-Багдади демонстрирует приверженность Вашингтона бескомпромиссному разгрому ИГИЛ и других террористических организаций.
Напомним, телеканал Fox News рано утром, 27 октября, сообщил о крупной американской операции в провинции Идлиб - последней, удерживаемой мятежниками.
“Надежный источник” сообщил : “Очень ценная цель ИГИЛ уничтожена”. Предполагалось, что речь шла о лидере Исламского Государства аль-Багдади.
Позднее высокопоставленный источник в администрации президента Трампа подтвердил эту информацию. Сам Трамп опубликовал твит, в котором говорилось: “Только что случилось что-то очень великое!”
Позднее Белый Дом опубликовал информацию о том, что выступит с заявлением в 9 часов утра по местному времени.
Ранее журнал опубликовал статью о том, что Багдади был убит в результате специальной операции, одобренной Трампом неделю назад. В сентября было распространено аудиобращение, в котором Багдади призвал своих сторонников использовать любые средства “ради освобождения мусульман , удерживаемых “крестоносцами и их шиитскими последователями”.
Соединенные Штаты предлагают 25 вознаграждение в 25 миллионов долларов за голову Багдади.