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Около тела аль-Багдади найдены еще шесть трупов | Фото:27.10 16:17   MIGnews.com

Трамп подтвердил смерть аль-Багдади и еще 6 террористов

Трупы трех мужчин и трех женщин были обнаружены на месте рейда на лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Он был убит в результате атаки сил США.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации "террориста №1", поблагодарив Россию, Турцию и сирийских курдов.

"Соединенные Штаты искали Багдади много лет. Он умер, как собака. Он умер, как трус – хныкал и кричал. Единственными, кто остался, был Багдади в туннеле, притащивший с собой туда трех маленьких детей. Он достиг конца туннеля, когда наши собаки его настигли, подорвал жилет, убив себя и своих детей. Бандит, который так старался запугать других, провел последние минуты в страхе", – добавил американский лидер.

По словам Трампа, смерть аль-Багдади демонстрирует приверженность Вашингтона бескомпромиссному разгрому ИГИЛ и других террористических организаций.

Напомним, телеканал Fox News рано утром, 27 октября, сообщил о крупной американской операции в провинции Идлиб - последней, удерживаемой мятежниками.

“Надежный источник” сообщил : “Очень ценная цель ИГИЛ уничтожена”. Предполагалось, что речь шла о лидере Исламского Государства аль-Багдади.

Позднее высокопоставленный источник в администрации президента Трампа подтвердил эту информацию. Сам Трамп опубликовал твит, в котором говорилось: “Только что случилось что-то очень великое!”

Позднее Белый Дом опубликовал информацию о том, что выступит с заявлением в 9 часов утра по местному времени.

Ранее журнал опубликовал статью о том, что Багдади был убит в результате специальной операции, одобренной Трампом неделю назад. В сентября было распространено аудиобращение, в котором Багдади призвал своих сторонников использовать любые средства “ради освобождения мусульман , удерживаемых “крестоносцами и их шиитскими последователями”.

Соединенные Штаты предлагают 25 вознаграждение в 25 миллионов долларов за голову Багдади.


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