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Палестинец подозревается в убийстве ребенка из Ашкелона | Фото:27.10 16:39   MIGnews.com

Палестинец подозревается в убийстве ребенка из Ашкелона

Палестинец, который состоял в отношениях с матерью одиннадцатимесячного ребенка, погибшего на прошлой неделе в Ашкелоне, подозревается в убийстве. Он был взят под стражу в воскресенье в Ашкелонском мировом суде, и полиция пытается продлить срок его содержания под стражей на 10 дней.

В среду мать матери ребенка была освобождена из-под стражи.

Полицейское расследование показало, что подозреваемый находился с малышом, а после происшествия покинул город. Вскоре после этого он был замечен и арестован на трассе 35 возле перекрестка Плагот, когда направлялся к своему дому в Хевроне.

Ребенок умер в больнице в среду утром из-за травм, предположительно из-за физического насилия. Первоначальные расследования показывают, что мужчина из Палестинской администрации остался с ребенком и издевался над ней. Он пытался попасть домой в Хеврон по шоссе № 35, где силы безопасности и арестовали его.

Мать ребенка сказала: "Я не знаю, что случилось после того, как я вышла из дома и пошла к друзьям в Беэр-Шеву. Когда я оставила ребенка с этим мужчиной, она была здорова".

Ребенок был доставлен в Ашкелонский медицинский центр Барзилай в тяжелом состоянии. Медицинские осмотры показали, что она получила серьезную травму головы, которая могла быть вызвана тряской или ударом по голове. Обследования выявили перелом черепа, а также отек мозга, и ее состояние было критическим. Младенец скончался в среду утром.


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