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В Афганистане военные отразили атаку талибов: 53 убитых | Фото:27.10 11:37   MIGnews.com

В Афганистане военные отразили атаку талибов: 53 убитых

В Афганистане в ходе сражения с боевиками Талибана в провинции Фарьяб за ночь было ликвидировано 53 террориста. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 27 октября.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", – сказал начальник пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханифа Резаи.

Он сообщил, что в ходе боя были ранены четверо афганских военнослужащих. Однако, по его словам, никто из мирных жителей не пострадал. На прошлой неделе в Афганистане погибли 15 полицейских и восемь талибов.


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