27.10 10:10 MIGnews.com

Девять погибших на дорогах Израиля за одни выходные

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Количество жертв дорожно-транспортных происшествий за минувшие выходные в Израиле увеличилось до девяти.В ночь на 27 октября 40-летний мужчина погиб в результате столкновения частной машины с припаркованным на улице Раши в Бейт-Шемеше автобусом.Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи пытались оказать первую помощь на месте происшествия - но их усилия оказались тщетными и мужчина скончался на месте. Еще двое тридцатилетних мужчин получили легкие ранения. Они были эвакуированы в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме. Водитель машины задержан полицией. Вместе с ним задержан еще один мужчина. Срок временного содержания обоих продлен по требованию полиции.Незадолго до этого два 25-летних мужчины погибли в результате аварии на перекрестке Ясиф на шоссе №85 близ Акко. В той же аварии легкие ранения получили две молодые женщины. Обе эвакуированы в больницу в Акко. Прибывший к месту происшествия парамедик Фарах Арнаут рассказал: “Когда мы приехали - увидели перевернувшийся на крышу коммерческий минивэн. Рядом с машиной лежали два молодых человека - оба в бессознательном состоянии. Две молодых женщины сидели в частной машине напротив. Они обе были в сознании. После быстрой проверки мы эвакуировали обеих в больницу для дальнейшего лечения”.Четыре человека погибли в пятницу, в течение считанных часов. После полудня в Иерусалиме машина сбила мотоциклиста. Он скончался на месте. Некоторое время спустя машина сбила 15-летнего подростка, ехавшего на электрическом скутере в Ашдоде. Он также скончался.В дополнение к этому мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе №20. Мотоциклист умер, три пассажира машины были эвакуированы в больницу с легкими ранениями. Примерно в то же время 14-летний подросток из Дейр эль-Амад, ехавший на электрическом велосипеде, был сбит на дороге 8544 в Галилее. Он скончался от полученных ранений в больнице.В шабат 60-летний мужчина погиб в Тайбе после того, как перевернулся на трактороне. Медики, прибывшие к месту происшествия обнаружили водителя с многочисленными ранениями верхней части тела и в бессознательном состоянии рядом с трактороном. Он скончался на месте. Ранее 30-летняя женщина погибла в результате столкновения частной машины и автобуса на шоссе 781 близ Абелем. Три пассажира автобуса впали в шоковое состояние и их пришлось эвакуировать в больницу.Таким образом, количество жертв фатальных происшествий на дорогах за минувшие выходные достигло девяти. Четверо погибли в пятницу и пятеро - в субботу. По данным национальной администрации безопасности на дорогах с начала года в ДТП погибли 275 человек - по сравнению с 238 за тот же период прошлого года.