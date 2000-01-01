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Сразу две популярнейшие соцсети сбоят по всему миру | Фото:27.09 20:36   MIGnews.com

Сразу две популярнейшие соцсети сбоят по всему миру

Вечером пятницы, 27 сентября, по всему миру начали неожиданно появляться сообщения о сбоях в работе популярнейших социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом сообщает онлайн-сервис Downdetector, позволяющий отслеживать сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Судя по карте отключений, проблема носит глобальный характер и ударила в основном по странам Европы, среди которых больше остальных досталось Польше, Франции, Великобритании, Швеции, Венгрии, Румынии и Украины. Кроме того, на перебои жалуются и по всей территории Соединенных Штатов, а также в ряде стран Южной Америки.

Большинство жалоб поступает на некорректность работы Facebook в целом (96%), а также на проблемы при загрузке ленты Instagram (80%).


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