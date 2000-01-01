Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Египте готовятся к новой волне протестов 27.09 18:36   MIGnews.com

В Египте готовятся к новой волне протестов

Протестующие в Египте заявили о подготовке к новым забастовкам против президента Ас-Сиси. Новые акции протеста запланированы на эти выходные.

В ходе предыдущих демонстраций было арестовано 2 тысячи человек. Среди арестованных был Хассан Нафаа, профессор политологии в Каирском университете и известный обозреватель, который призвал к действиям против президента в своем Twitter.

"Я не сомневаюсь, что продолжение абсолютного правления эль-Сиси приведет к катастрофе", - сказал Нафаа. "Интерес Египта требует его отъезда".

Службы безопасности уже направили дополнительные войска в крупные города, где полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных транспортных магистралях и площадях.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:05
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на климатический протест
19:03
Журналистам пытались продать шокирующие кадры с Заворотнюк
17:36
В Израиле электрик нашел уникальный клад
17:03
США продадут Польше 32 истребителя F-35
16:03
Николас Кейдж внезапно вернулся к дочери Элвиса Пресли
15:44
Стамбул всколыхнуло мощное землетрясение
15:10
Защитники климата митингуют в Новой Зеландии
14:46
Коалиционные переговоры закончились взаимными обвинениями
14:08
Исламская школа в Нигерии держала 300 детей на привязи
13:55
"Президент Дуда не обвинял Израиль в росте антисемитизма"
13:08
Министр иммиграции выписан из больницы
12:49
Европейские страны пригрозили Ирану выходом из соглашения
12:31
США укрепляют оборону Саудовской Аравии
12:20
Появилось видео из четвертого энергоблока ЧАЭС  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus