27.09 18:36 MIGnews.com

В Египте готовятся к новой волне протестов

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Протестующие в Египте заявили о подготовке к новым забастовкам против президента Ас-Сиси. Новые акции протеста запланированы на эти выходные.В ходе предыдущих демонстраций было арестовано 2 тысячи человек. Среди арестованных был Хассан Нафаа, профессор политологии в Каирском университете и известный обозреватель, который призвал к действиям против президента в своем Twitter."Я не сомневаюсь, что продолжение абсолютного правления эль-Сиси приведет к катастрофе", - сказал Нафаа. "Интерес Египта требует его отъезда".Службы безопасности уже направили дополнительные войска в крупные города, где полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных транспортных магистралях и площадях.