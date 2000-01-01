27.09 14:08 MIGnews.com

Исламская школа в Нигерии держала 300 детей на привязи

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Представитель нигерийской полиции заявил в пятницу, 27 сентября, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 300 пленных в северном нигерийском городе Кадуна. Большинство пленных были детьми, в основном мальчиками в возрасте от пяти лет до позднего подросткового возраста. Многие из них были прикованы цепями.Полиция сообщила, что здание принадлежало исламской школе. В ходе рейда было арестовано семь человек, являющихся учителями школы. Пока неясно, сколько времени провели там заложники. "В настоящее время правительство области предоставляет еду детям в возрасте от пяти лет и старше", – сказал Якубу Сабо, представитель полиции Кадуны.По сообщениям местных СМИ, пленники подвергались пыткам, сексуальным надругательствам и страдали от голода. Исламские школы, известные как Альмаджирис, распространены на преимущественно мусульманском севере Нигерии.По словам полиции, родители добровольно отдавали туда детей, не зная о происходящем. Детей перевезли во временный лагерь на стадионе в Кадуне, а затем перевели в другой лагерь в пригороде города. Некоторые родители, с которыми связалась полиция, направились в школу, чтобы забрать своих детей.