27.09 15:10 MIGnews.com
Защитники климата митингуют в Новой Зеландии
В Новой Зеландии десятки тысяч детей и взрослых в пятницу, 27 сентября, вышли забастовку в защиту климата.
Забастовка в Новой Зеландии была проведена на неделю позже, чем в других частях света, поскольку новозеландские старшеклассники сдавали экзамены в прошлую пятницу.
Более 40 городов по всей стране провели марши с участием работников 260 предприятий и организаций, включая студентов и преподавателей большинства высших учебных заведений страны, пишет The Guardian
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Кроме того, в парламент Новой Зеландии было доставлено открытое письмо, подписанное 11 000 гражданами страны, в котором содержится призыв к правительству объявить чрезвычайную климатическую ситуацию.
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