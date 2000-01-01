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Защитники климата митингуют в Новой Зеландии 27.09 15:10   MIGnews.com

Защитники климата митингуют в Новой Зеландии

В Новой Зеландии десятки тысяч детей и взрослых в пятницу, 27 сентября, вышли забастовку в защиту климата.

Забастовка в Новой Зеландии была проведена на неделю позже, чем в других частях света, поскольку новозеландские старшеклассники сдавали экзамены в прошлую пятницу.

Более 40 городов по всей стране провели марши с участием работников 260 предприятий и организаций, включая студентов и преподавателей большинства высших учебных заведений страны, пишет The Guardian.

Кроме того, в парламент Новой Зеландии было доставлено открытое письмо, подписанное 11 000 гражданами страны, в котором содержится призыв к правительству объявить чрезвычайную климатическую ситуацию.


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