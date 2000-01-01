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Тело еврейского бизнесмена найдено в канализации его дома | Фото:27.09 10:23   MIGnews.com

Тело еврейского бизнесмена найдено в канализации его дома

Тело Тоба Коэна, 71-летнего голландско-еврейского бизнесмена и миллионера, было найдено спрятанным в канализационной трубе его дома в Найроби, Кения. Коэн, голландский еврей, пропал без вести два месяца назад.

По словам Едиот Ахронот, Коэн пропал без вести примерно два месяца назад. Его жена-кенийка утверждала, что он отправился в путешествие по Таиланду.

Однако полторы недели назад его тело было найдено в канализации в его доме. Экспертиза показала наличие признаков насилия. Полиция предполагает убийство. Его жена Сара Вайриму Камото была арестована в прошлом месяце, и полиция утверждает, что она является главным подозреваемым в его убийстве.

Вайриму Камото отвергла обвинения.

Коэн был похоронен на еврейском кладбище в Кении. Подготовка к похоронам, похороны и само захоронение были организованы Хабадом Кении Яакова Маймона и раввина Шмулика Нотика.


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