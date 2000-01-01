28.07 15:25 MIGnews.com
Юлия Скрипаль не прочь вернуться в Россию
СМИ пишут, что Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию, сообщается, что об этом она рассказал своей сестре Виктории по телефону.
Юлия говорила, что у нее все хорошо, появился Интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется.
В Россию звонила сама Юлия с тем, чтобы поздравить мать Сергея Скрипаля с 90-летием. Елена Яковлевна была очень рада звонку внучки, а также хорошим новостям из Великобритании.
Родственники поинтересовались, могут ли они услышать голос ее отца, на что та ответила: "У папы в горле установлена трахеостома, которая пока не даёт возможности говорить", пишет Topwar
.
"Отец очень хочет позвонить маме", - призналась в беседе с двоюродной сестрой Юлия Скрипаль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии