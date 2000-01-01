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Юлия Скрипаль не прочь вернуться в Россию 28.07 15:25   MIGnews.com

Юлия Скрипаль не прочь вернуться в Россию

СМИ пишут, что Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию, сообщается, что об этом она рассказал своей сестре Виктории по телефону.

Юлия говорила, что у нее все хорошо, появился Интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется.

В Россию звонила сама Юлия с тем, чтобы поздравить мать Сергея Скрипаля с 90-летием. Елена Яковлевна была очень рада звонку внучки, а также хорошим новостям из Великобритании.

Родственники поинтересовались, могут ли они услышать голос ее отца, на что та ответила: "У папы в горле установлена трахеостома, которая пока не даёт возможности говорить", пишет Topwar.

"Отец очень хочет позвонить маме", - призналась в беседе с двоюродной сестрой Юлия Скрипаль.


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