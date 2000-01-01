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Перед атакой в Адаме, террорист оставил в Twitter сообщение | Фото:27.07 08:08   MIGnews.com

Перед атакой в Адаме, террорист оставил в Twitter сообщение

Террорист, совершивший ножевую атаку в Адаме, оставил сообщение на своей странице в Twitter перед нападением, сообщает в пятницу, 27 июля Arutz Sheva.

Как сообщалось ранее, силы безопасности Израиля (ШАБАК) идентифицировали террориста как 17-летнего Мухаммада Тарик Юсуфа из деревни Кубар на Западном берегу.

Отметим, что Кубар - это та самая деревня, из которой прибыл террорист, совершивший резню в Неве-Цуфе и убивший трех членов семьи Саломон год назад.

"Палестинцы молчат и ничего не делают, несмотря на то, что их убивают. Те, кто сидят дома и лишь молча наблюдают за убийствами, являются террористами. Мы должны помнить, что выстрелы должны быть направлены в сторону нашего врага, а не палестинского народа", - написал террорист.

"Мы должны также помнить, что дети, женщины и мужчины в Газе очень страдают. Настало время для революции. Мы должны восстановить Газу, рассеяв темноту евреев от палестинского народа", - добавил он.

В четверг вечером ХАМАС поприветствовал нападение в Адаме, заявив, что это "естественный ответ на преступления Израиля и является продолжением интифады".


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