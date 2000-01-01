Перед атакой в Адаме, террорист оставил в Twitter сообщение
Террорист, совершивший ножевую атаку в Адаме, оставил сообщение на своей странице в Twitter перед нападением, сообщает в пятницу, 27 июля Arutz Sheva.
Как сообщалось ранее, силы безопасности Израиля (ШАБАК) идентифицировали террориста как 17-летнего Мухаммада Тарик Юсуфа из деревни Кубар на Западном берегу.
Отметим, что Кубар - это та самая деревня, из которой прибыл террорист, совершивший резню в Неве-Цуфе и убивший трех членов семьи Саломон год назад.
"Палестинцы молчат и ничего не делают, несмотря на то, что их убивают. Те, кто сидят дома и лишь молча наблюдают за убийствами, являются террористами. Мы должны помнить, что выстрелы должны быть направлены в сторону нашего врага, а не палестинского народа", - написал террорист.
"Мы должны также помнить, что дети, женщины и мужчины в Газе очень страдают. Настало время для революции. Мы должны восстановить Газу, рассеяв темноту евреев от палестинского народа", - добавил он.
В четверг вечером ХАМАС поприветствовал нападение в Адаме, заявив, что это "естественный ответ на преступления Израиля и является продолжением интифады".