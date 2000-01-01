Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Пожар в жилом доме в Иерусалиме, пострадали 4 человека | Фото:27.07 07:29   MIGnews.com

Пожар в жилом доме в Иерусалиме, пострадали 4 человека

Полиция задержала подозреваемого к причастности к утреннему пожару в центральном Иерусалиме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двоих детей, сообщает в пятницу, 27 июля The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу МАДА.

По данным издания, пламя вспыхнуло примерно в два часа ночи в жилом здании на улице А-Невиим прилегающей к больнице Бикур-Холим, недалеко от ультраортодоксального района Меа-Шеарим.

Уточняется, что двое родителей, их 9-летняя дочь и 14-летний сын были госпитализированы с серьезными травмами.

Отец, мужчина в возрасте примерно 30 лет, был также доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в здании на момент происшествия находились еще десять человек. К счастью они не пострадали.

Правоохранители задержали одного человека по подозрению в причастности к пожару, после того, как сосед сказал полиции, что пожар был вызван коктейлем Молотова, брошенным в здание, сообщает новостной сайт Ynet.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:37
ПА попросит Генеральную Ассамблею ООН "вытеснить" Израиль
08:08
Перед атакой в Адаме, террорист оставил в Twitter сообщение
07:40
Опубликовано имя террориста, атаковавшего в Адаме
07:06
У Нетаниягу есть предложение для друзов
06:12
В Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС
05:49
Роналду светит срок
04:30
Мальчик умер после отравления в McDonald’s
03:34
Скончалась старейшая на земле жительница
01:17
Казус на саммите БРИКС: и президенты флаги путают  
00:14
Жителей Армении агитируют курить местные сигареты  
23:36
Голливудский актер Джон Хилл решил дебютировать как режиссер
22:27
Ученые нашли на Марсе подземное озеро с соленой водой
21:25
Израильтянин спрятал в Пещере Патриархов 40 тыс. шекелей
21:15
Теракт в Самарии: террорист убит
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus