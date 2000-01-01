Пожар в жилом доме в Иерусалиме, пострадали 4 человека
Полиция задержала подозреваемого к причастности к утреннему пожару в центральном Иерусалиме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двоих детей, сообщает в пятницу, 27 июля The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу МАДА.
По данным издания, пламя вспыхнуло примерно в два часа ночи в жилом здании на улице А-Невиим прилегающей к больнице Бикур-Холим, недалеко от ультраортодоксального района Меа-Шеарим.
Уточняется, что двое родителей, их 9-летняя дочь и 14-летний сын были госпитализированы с серьезными травмами.
Отец, мужчина в возрасте примерно 30 лет, был также доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в здании на момент происшествия находились еще десять человек. К счастью они не пострадали.
Правоохранители задержали одного человека по подозрению в причастности к пожару, после того, как сосед сказал полиции, что пожар был вызван коктейлем Молотова, брошенным в здание, сообщает новостной сайт Ynet.