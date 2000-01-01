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Динго при помощи телефона заманили женщину в засаду и напали 28.07 07:50   MIGnews.com

Динго при помощи телефона заманили женщину в засаду и напали

Стая диких собак динго при помощи телефона заманили женщину в засаду и напали на нее. Инцидент произошел на западе Австралии в минувший четверг.

Деб Рандл, работающая охранником на шахте обедала в столовой под открытым небом, когда собака динго подошла к ней. 54-летняя австралийка кинула ей бутерброд, однако животное, проигнорировав его, схватило мобильный телефон женщины и бросилось бежать.

Рандл побежала за ней следом. Динго привело жертву в засаду, где ее поджидали еще 2 собаки, пишет Daily Mirror. Все три динго бросились на женщину и начали кусать ее за руки и ноги. Женщина пыталась убежать, но собаки не отставали. Спустя 10 минут коллеги услышали крики Деб о помощи.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Австралийка вся в укусах, но в особенности пострадали ноги. Одна из собак оставила глубокую рану на стопе женщины. Врачи не исключают, что может потребоваться ампутация.


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