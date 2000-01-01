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Над Землей поднимется `кровавая Луна` 27.07 20:20   MIGnews.com

Над Землей поднимется "кровавая Луна"

В пятницу вечером, 27 июля, в небе будет видна "кровавая Луна" - уникальное лунное затмение, которое будет самым продолжительным в XXI веке.

Вечером при восходе Луна станет красно-бурого цвета. Полное затмение будет длиться целый час и 43 минуты. Как минимум частично затмение можно будет наблюдать в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии, большей части Азии и в Южной Америке, пишет Би Би Си.

Луна будет красной из-за визуального эффекта, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.


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