Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












flickr27.07 19:28   MIGnews.com

Беспорядки на Храмовой горе, 24 арестованных

Израильская полиция арестовала 24 арабов, подозреваемых в насильственных беспорядках на Храмовой горе. Бунты мусульман начались после традиционной молитвы в пятницу, 27 июля. Ожидается, что правоохранители проведут дальнейшие аресты.

Сообщается, что 4 полицейских получили ранения в ходе беспорядков. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, столкновения между полицией Израиля и агрессивно настроенными верующими мусульманами произошли у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 27 июля. В результате этого, правоохранители вынуждены были использовать оглушающие гранаты против нарушителей порядка.

В заявлении полиции говорится, что мусульмане после завершения молитвы проявили непонятную и необъяснимую агрессию. Они начали бросать в полицейских камни и фейерверки, отметили в правоохранительных органах.

Кроме того, десятки бунтовщиков заперлись в мечети Аль-Акса. Начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Галеви отдал приказ выдворить протестующих из мечети. Полиции удалось войти в здание и разогнать бунтарей.

В связи с этим Храмовая гора была закрыта для посетителей на час.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:00
Либерман обещает построить 400 новых домов в Адаме
19:11
Великобритания сделала первый шаг на пути к легализации
19:00
Десятки мусульман заперлись в мечети Аль-Акса
18:32
Десять пожаров близ границы с Газой
18:15
Беспорядки на границе с Газой, убит один араб
18:12
Арабы устроили драку на Мертвом море из-за девушки
18:03
КНДР передала США останки американских солдат
17:25
ЦАХАЛ атаковал группу поджигателей из Газы
17:06
У ООН закончились деньги
16:50
Жилой дом в Иерусалиме поджег араб
16:14
Мусульмане устроили беспорядки на Храмовой горе
16:07
СМИ: Штаты готовятся атаковать ядерные объекты Ирана
15:37
В Иерусалиме прошли похороны жертвы теракта в Адам
15:10
Эстонцы будут бесплатно ездить в общественном транспорте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus