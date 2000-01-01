27.07 19:28 MIGnews.com

Беспорядки на Храмовой горе, 24 арестованных

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Израильская полиция арестовала 24 арабов, подозреваемых в насильственных беспорядках на Храмовой горе. Бунты мусульман начались после традиционной молитвы в пятницу, 27 июля. Ожидается, что правоохранители проведут дальнейшие аресты.Сообщается, что 4 полицейских получили ранения в ходе беспорядков. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.Как сообщалось ранее, столкновения между полицией Израиля и агрессивно настроенными верующими мусульманами произошли у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 27 июля. В результате этого, правоохранители вынуждены были использовать оглушающие гранаты против нарушителей порядка.В заявлении полиции говорится, что мусульмане после завершения молитвы проявили непонятную и необъяснимую агрессию. Они начали бросать в полицейских камни и фейерверки, отметили в правоохранительных органах.Кроме того, десятки бунтовщиков заперлись в мечети Аль-Акса. Начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Галеви отдал приказ выдворить протестующих из мечети. Полиции удалось войти в здание и разогнать бунтарей.В связи с этим Храмовая гора была закрыта для посетителей на час.