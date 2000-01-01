27.07 19:00 MIGnews.com

Десятки мусульман заперлись в мечети Аль-Акса

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Десятки верующих мусульман заперлись в мечети аль-Акса в пятницу, 27 июля. По какой причине бунтовщики сделали это неизвестно. Начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Галеви отдал приказ выдворить протестующих из мечети.Ранее мусульмане устроили беспорядки на Храмовой горе после завершения пятничной молитвы. Агрессивно настроенные верующие начали бросать в полицию камни и вещи. В итоге правоохранители вынуждены были применить против разъяренной толпы шоковые гранаты.В результате происшествия несколько мусульман получили ранения.