27.07 18:12 MIGnews.com

Арабы устроили драку на Мертвом море из-за девушки

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Израильские арабы устроили драку между собой на Мертвом море. Инцидент произошел на пляже Неве-Мидбар в пятницу, 27 июля. Конфликт вспыхнул после того, как арабы из одной группы, сделали замечание девушке из другой группы за то, что она зашла в бассейн в одежде.Участники драки размахивали стульями и досками. Один из арабов также использовал в ход пластмассовый стол. Все пятеро человек были задержаны.Несколько человек и один полицейский получили легкие ранения. Один из пострадавших был доставлен в больницу на машине скорой помощи "Красного полумесяца". Остальным была оказана помощь на месте происшествия.Сотрудник полиции получил ранение, когда пытался разнять дерущихся.