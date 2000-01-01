КНДР передала США останки американских солдат

Северная Корея передала Соединенным штатам останки погибших в корейской войне 1950-53 годов американских военных.
Как сообщили на DW, самолет ВВС США покинул северокорейский город Вонсан и направился в сторону Южной Кореи. Позже Вашингтон сообщил, что самолет достиг Штатов. На данный момент неизвестно, останки скольких именно солдат было передано.
В ходе войны между Северной и Южной Кореей, погибли или пропали без вести тысячи американских солдат, которые воевали на стороне юга.
Ранее, в ходе передачи первой партии останков, президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Миннесоте, что КНДР передала Штатам останки двухсот американских солдат, которые погибли в ходе корейской войны.