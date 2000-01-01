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Фото из архива 27.07 18:03   MIGnews.com

КНДР передала США останки американских солдат

Северная Корея передала Соединенным штатам останки погибших в корейской войне 1950-53 годов американских военных.

Как сообщили на DW, самолет ВВС США покинул северокорейский город Вонсан и направился в сторону Южной Кореи. Позже Вашингтон сообщил, что самолет достиг Штатов. На данный момент неизвестно, останки скольких именно солдат было передано.

В ходе войны между Северной и Южной Кореей, погибли или пропали без вести тысячи американских солдат, которые воевали на стороне юга.

Ранее, в ходе передачи первой партии останков, президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Миннесоте, что КНДР передала Штатам останки двухсот американских солдат, которые погибли в ходе корейской войны.


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