27.07 16:50 MIGnews.com

Жилой дом в Иерусалиме поджег араб

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Расследование показало, что причиной возгорания в жилом доме на улице Ха-Невиим в Иерусалиме, является преднамеренный поджог. Израильская полиция задержала араба, подозреваемого в совершении преступления.Ожидается, что его арест будет продлен в пятницу, 27 июля. Подозреваемым является израильский араб, проживающий в Восточном Иерусалиме. В результате пожара пострадали 8 человек, в том числе целая семья с двумя детьми 14 и 9 лет. Все семейство было доставлено в больницу "Шаарей Цедек".Состояние отца оценивается как крайне тяжелое, остальные – в сложной ситуации.Еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу "Хадасса Эйн Керем". Остальным была оказана первая помощь на месте происшествия фельдшерами Маген Давид Адом.