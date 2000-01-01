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flickr/Chris Yunker27.07 16:14   MIGnews.com

Мусульмане устроили беспорядки на Храмовой горе

Столкновения между полицией Израиля и агрессивно настроенными верующими мусульманами произошли у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 27 июля. В результате этого, правоохранители вынуждены были использовать оглушающие гранаты против нарушителей порядка.

Были слышны взрывы и замечен дым. Инцидент произошел во время пятничных молитв.

В заявлении полиции говорится, что мусульмане после завершения молитвы проявили непонятную и необъяснимую агрессию. Они начали бросать в полицейских камни и фейерверки, отметили в правоохранительных органах.


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