27.07 13:28 MIGnews.com
В Израиле снова произошло землетрясение
Небольшое землетрясение ощущалось в северном Израиле незадолго до полудня в пятницу, что стало последним в серии толчков в регионе, сообщает The Times of Israel
.
По данным израильского геофизического института, эпицентр землетрясения вновь находился севернее озера Кинерет, магнитуда подземных толчков — 4,6.
Сообщений о жертвах или ущербе не поступало.
Отметим, что это самое сильное землетрясение из всех, которые были зафиксированы на севере Израиля в последние недели.
Последнее крупное землетрясение, поразившее регион, было в 1927 году - магнитуда подземных толчков состовляла 6,2, в результе чего погибло 500 человек и еще 700 пострадали.
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