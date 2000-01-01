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В Израиле снова произошло землетрясение | Фото:27.07 13:28   MIGnews.com

В Израиле снова произошло землетрясение

Небольшое землетрясение ощущалось в северном Израиле незадолго до полудня в пятницу, что стало последним в серии толчков в регионе, сообщает The Times of Israel.

По данным израильского геофизического института, эпицентр землетрясения вновь находился севернее озера Кинерет, магнитуда подземных толчков — 4,6.

Сообщений о жертвах или ущербе не поступало.

Отметим, что это самое сильное землетрясение из всех, которые были зафиксированы на севере Израиля в последние недели.

Последнее крупное землетрясение, поразившее регион, было в 1927 году - магнитуда подземных толчков состовляла 6,2, в результе чего погибло 500 человек и еще 700 пострадали.


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