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Посла РФ Ковалькова могут выслать за оскорбление коллеги 27.07 12:51   MIGnews.com

Посла РФ Ковалькова могут выслать за оскорбление коллеги

Парламент Словакии требует высылки российского дипломата Дмитрия Ковалькова, который грубо оскорбил посла Украины в Братиславе Юрия Мушку.

"Браво, господин Данко. Вы смелый человек и настоящий державник. А посол Украины просто д * ил", - написал Ковальков на странице спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook.

Как известно, Данко ранее заявил, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать, или не ехать.

Речь идет о запланированном на август визите группы словацких депутатов в Крым. Мушка предупредил депутатов, что такой визит будет нарушением законов Украины и не останется без ответа, пишет Aktuality.
Посла РФ Ковалькова могут выслать за оскорбление коллеги
Высказывания российского дипломата возмутили других депутатов. Так, депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клукс, отвечающий в партии за международное направление считает, что Ковальков должен извиниться перед украинским послом или подумать над выездом из Словакии.

Депутат консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность наносит вред национальным интересам Словакии.


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