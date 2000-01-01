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Раввины осудили ЛГБТ за `агрессивный террор` | Фото:27.07 12:09   MIGnews.com

Раввины осудили ЛГБТ за "агрессивный террор"

Более двухсот религиозных сионистских раввинов в четверг опубликовали совместное обращение, в котором осудили активистов ЛГБТ за использование "агрессивного террора, сопровождаемого безостановочным промыванием мозгов" для превращения "извращенцев в героев".

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Times of Israel.

Письмо, подписанное такими видными фигурами как раввины Дов Лиор, Шмуэль Элияху, Шломо Авинер и Цви Тау, было составлено по инициативе нескольких ортодоксальных групп и опубликовано на ивритоязычных средствах массовой информации в ответ на критику в адрес главного раввина Иерусалима Арье Штерна из-за его замечаний против ЛГБТ.

По словам Штерна, "ЛГБТ в целом не место в этой жизни, но никто не говорит о том, что детям приходится жить очень странной и неестественной жизнью, без матери или отца".

Отметим, что комментарии Штерна последовали за массовыми воскресными демонстрациями в Тель-Авиве, организованными группами гомосексуалов, требующих равенства.

Протесты были вызваны правительственным законодательством, запрещающим гомосексуалистам право иметь ребенка через суррогатное материнство.


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