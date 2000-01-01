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`Бен-Гурион подвергся российской атаке случайно` 27.06 09:19   MIGnews.com

"Бен-Гурион подвергся российской атаке случайно"

Генерал Амос Ядлин, бывший глава АМАН (военной разведки Израиля)  и бывший боевой летчик прокомментировал сообщения о том, что за помехами GPS на территории аэропорта Бен-Гурион стоит Россия.

Ядлин заявил: “Есть несколько вопросов. 1. С технической точки зрения это может быть прямая атака или последствия удара по кому-то другому.  Мы видим этот феномен непреднамеренного ущерба в Бен-Гурион. 2. Стратегически у России нет никаких причин атаковать Израиль. Я хочу вас заверить, что еще 2-3 системы работают одновременно, и пилот знает, как управлять самолетом. Но GPS также используется в военных целях, в частности в высокоточных ракетах. Русские могли использовать электронное оружие там, где оно размещено – в Сирии, и это нас задело. Трудно найти стратегическую логику в атаке русских против Израиля. У нас – очень хорошие связи с русскими. Я думаю, что существующий механизм связи между нашими армиями может быть использован и в этом случае”.


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