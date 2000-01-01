Аварийная посадка самолета в России – есть жертвы

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два человека погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
«В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения», – сообщил пресс-секретарь.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.
«Пилот, погибший там – это командир экипажа. Также погиб бортмеханик», – сказал представитель агентства.