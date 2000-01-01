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Аварийная посадка самолета в России - есть жертвы | Фото: AFP27.06 09:25   MIGnews.com

Аварийная посадка самолета в России – есть жертвы

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два человека погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

«В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения», – сообщил пресс-секретарь.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.

«Пилот, погибший там – это командир экипажа. Также погиб бортмеханик», – сказал представитель агентства.


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