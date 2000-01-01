27.06 07:28 MIGnews.com

За помехами GPS в Бен-Гурион стоит Россия

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что за помехами в системе спутниковой навигации в районе международного аэропорта Бен-Гурион на прошлой неделе стоит Россия.Галей ЦАХАЛ ссылаются на “высокопоставленные источники” имеющие доступ к материалам расследования.По словам источника, в попытке решить проблему помех, израильский чиновник вылетел в европейское государство для обсуждения с американскими представителями возможных контрмер.