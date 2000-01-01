Инфильтратор прошел несколько километров от границы Сирии
Патруль ЦАХАЛа задержал сирийского гражданина, перешедшего границу с Израилем.
Невооруженный сирийский гражданин перешел границу в районе горы Хермон, там, где не были установлены заградительные сооружения.
По сообщению корпорации КАН, речь идет о “провале” сил безопасности, поскольку сирийцу удалось пройти несколько километров вглубь израильской территории. Он был задержан неподалеку от лыжного курорта патрулем ЦАХАЛа, наблюдавшим за ним.