27.06 06:17 MIGnews.com

Инфильтратор прошел несколько километров от границы Сирии

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Патруль ЦАХАЛа задержал сирийского гражданина, перешедшего границу с Израилем.Невооруженный сирийский гражданин перешел границу в районе горы Хермон, там, где не были установлены заградительные сооружения.По сообщению корпорации КАН, речь идет о “провале” сил безопасности, поскольку сирийцу удалось пройти несколько километров вглубь израильской территории. Он был задержан неподалеку от лыжного курорта патрулем ЦАХАЛа, наблюдавшим за ним.