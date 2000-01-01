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На Хермоне арестован сириец, перешедший границу 27.06 06:17   MIGnews.com

Инфильтратор прошел несколько километров от границы Сирии

Патруль ЦАХАЛа задержал сирийского гражданина, перешедшего границу с Израилем.

Невооруженный сирийский гражданин перешел границу в районе горы Хермон, там, где не были установлены заградительные сооружения.

По сообщению корпорации КАН, речь идет о “провале” сил безопасности, поскольку сирийцу удалось пройти несколько километров вглубь израильской территории. Он был задержан неподалеку от лыжного курорта патрулем ЦАХАЛа, наблюдавшим за ним.


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