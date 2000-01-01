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Стрельба в мечети Бреста, есть раненые 27.06 21:07   MIGnews.com

Стрельба в мечети Бреста, есть раненые

В мечети в Бресте на северо-западе Франции произошла стрельбв, в результате которой два человека получили ранения - их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый стрелок скрылся с места происшествия в машине, которую полиция вскоре обнаружила пустой, пишет Timesofisrael.

По данным парижской прокуратуры, в настоящее время антитеррористическая группа рассматривает дело как возможное исламофобское преступление.


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