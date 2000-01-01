27.06 21:07 MIGnews.com
Стрельба в мечети Бреста, есть раненые
В мечети в Бресте на северо-западе Франции произошла стрельбв, в результате которой два человека получили ранения - их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый стрелок скрылся с места происшествия в машине, которую полиция вскоре обнаружила пустой, пишет Timesofisrael
.
По данным парижской прокуратуры, в настоящее время антитеррористическая группа рассматривает дело как возможное исламофобское преступление.
Поделиться
Все по теме
Комментарии