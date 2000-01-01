27.06 20:09 MIGnews.com

Джуди Мозес: Ярона Лондона можно хватать, а женщин нельзя?

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Израильская журналистка и селебрети Джуди Мозес оказалась одной из немногих известных фигур, выразивших публичную поддержку ветерану израильской журналистики Ярону Лондону.В интервью Керен Марчиано и Уди Сегалю на Радио Галей ЦАХАЛ Мозес заявила: "Дама подымается в лифте, трогает его за живот, намекая что он - жирный, а ему значит нельзя прикоснуться к ее груди? Почему?"Мозес сказала: “Я думаю, что мы превращаем женщин в трепещущие листки. Мы - сильные женщины, они по ошибке думают. что мужчины - сильный пол, и превращают нас в слабый пол, такой, который нельзя трогать и нельзя делать комплименты, потому что сразу начинают говорить о приставаниях”.Мозес продолжила: Женщины кормят грудью на людях, у них нет с этим никаких проблем, у мужчин есть их животики, для них это - чувствительная проблема, они думают об этом день и ночь, и не могут потрогать за грудь, почему?”Мозес добавила: “Чужая женщина хватает его за живот - и ему позволено причинить ей ответный ущерб. Ко мне подходят женщины на улице и говорят: Ты права, женщин превращают в несчастных, а они вовсе не такие”.Ярон Лондон, несмотря на требования депутаток, министров и собственного работодателя - корпорации КАН отказался извиняться за то, что рассказал в прямом эфире своего шоу о том, как трогал незнакомую женщину за грудь в лифте.Лондон сказал: "Вы не получите извинений, вы получите разъяснение. Политики склонны жаловаться на то, что их слова вырывают из контекста. Это именно то, чем заняты сейчас те, кто меня атакует".По словам Лондона, тот факт, что женщина сначала погладила его по животу “был для меня унижением и прикосновением, которого я вовсе не желал”. Лондон заявил: "Я чувствовал себя униженным, и я сделал то, о чем рассказал. Можно сказать, что на агрессию не следует отвечать агрессией, Можно также сказать, а если бы это был мужчина - как бы ты поступил? Я бы дал по зубам или вызвал полицию. Но ты не вызываешь полицию, если ты в лифте, и это мелко - вызывать полицию по такому поводу. Я думаю, что то что я сделал - боевой отпор, ответ на ее наглость".