Премьера критикуют из-за пожаров на юге Израиля

Алон Шустер (Кахоль-лаван) из кибуца Мефалсим, где воздушный шар из Газы спровоцировал пожар, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он "вообще не заботится" о проблеме пожаров.
"Огонь достиг кибуца Мефалсим", - говорится в заявлении. "Солдаты, сотрудники службы безопасности, пожарные и члены кибуца работают над тем, чтобы потушить его. Но у нас создается впечатление, что Нетаниягу это не волнует", пишет Timesofisrael.
Он добавляет: "Жители юга выдержат любую проблему, но пренебрежение со стороны израильского правительства достигло точки преступной халатности, и пришло время, чтобы кто-то сказал об этом".