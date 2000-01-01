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Нетаниягу критикуют из-за пожаров на юге Израиля 27.06 20:56   MIGnews.com

Премьера критикуют из-за пожаров на юге Израиля

Вспышка пожаров на юге страны, вызванная зажигательными устройствами из Газы, спровоцировала критику правительства Нетаниягу.

Алон Шустер (Кахоль-лаван) из кибуца Мефалсим, где воздушный шар из Газы спровоцировал пожар, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он "вообще не заботится" о проблеме пожаров.

"Огонь достиг кибуца Мефалсим", - говорится в заявлении. "Солдаты, сотрудники службы безопасности, пожарные и члены кибуца работают над тем, чтобы потушить его. Но у нас создается впечатление, что Нетаниягу это не волнует", пишет Timesofisrael.

Он добавляет: "Жители юга выдержат любую проблему, но пренебрежение со стороны израильского правительства достигло точки преступной халатности, и пришло время, чтобы кто-то сказал об этом".


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