27.06 18:29 MIGnews.com
Мухаммед Каттуса: Я невиновен...
"Я невиновен", - заявил после освобождения палестинец, подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки
.
Он впервые за почти два месяца обнял родственников. Мухаммед Каттуса сегодня был освобожден из-за недостатка улик, связывающих его с предполагаемым изнасилованием израильской девочки.
"Я много могу рассказать, чтобы объяснить то, через что я прошел", - сказал он журналистам, пишет Timesofisrael
.
"Я чистый человек, я знаю себя, я всегда говорил им, я не тот человек. Они будут делать то, что им нужно. Я не имею ничего общего с тем, что они говорят обо мне", - говорит он.
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