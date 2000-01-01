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Мухаммед Каттуса: Я невиновен... 27.06 18:29   MIGnews.com

Мухаммед Каттуса: Я невиновен...

"Я невиновен", - заявил после освобождения палестинец, подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки.

Он впервые за почти два месяца обнял родственников. Мухаммед Каттуса сегодня был освобожден из-за недостатка улик, связывающих его с предполагаемым изнасилованием израильской девочки.

"Я много могу рассказать, чтобы объяснить то, через что я прошел", - сказал он журналистам, пишет Timesofisrael.

"Я чистый человек, я знаю себя, я всегда говорил им, я не тот человек. Они будут делать то, что им нужно. Я не имею ничего общего с тем, что они говорят обо мне", - говорит он.


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