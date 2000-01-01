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В ФРГ отмечают рост антисемитских атак 27.06 18:33   MIGnews.com

В ФРГ отмечают рост антисемитских атак

Агентство внутренней разведки Германии сообщает, что количество антисемитских актов насилия резко возросло в прошлом году, а также увеличилось число лиц, которые принадлежат к числу крайне правых экстремистов.

В ежегодном отчете BfV говорится, что число антисемитских атак выросло на 71,4% в 2018 году, то есть до 48 с 21 в предыдущем году, пишет Ynetnews.

В прошлом году число ультраправых экстремистов увеличилось на 100 до 24 100 человек, причем более половины из них являются потенциально опасными.


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