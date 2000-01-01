Двойная атака смертников в Тунисе: минимум 9 пострадавших

Незадолго до 11 часов утра один из злоумышленников взорвал взрывчатку в оживленном торговом районе недалеко от французского посольства, очевидно его целью был полицейский патруль. По меньшей мере пять человек получили ранения, в том числе два офицера.
Примерно в то же время второй террорист произвел взрыв на входе базы антитеррористической бригады на окраине города. Четверо офицеров были госпитализированы с травмами, пишет Ynetnews.
Позже представитель Министерства внутренних дел сообщил, что один полицейский умер, в результате нападения на улице Шарля де Голля.
Тунис неоднократно подвергался террористическим атакам. В октябре террористка взорвала себя в центре города, никто, кроме нее, не пострадал.