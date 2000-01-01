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Двойная атака смертников в Тунисе: минимум 9 пострадавших 27.06 16:16   MIGnews.com

Двойная атака смертников в Тунисе: минимум 9 пострадавших

В четверг, 27 июня, в столице Туниса были совершены два теракта, направленные против сил безопасности, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.

Незадолго до 11 часов утра один из злоумышленников взорвал взрывчатку в оживленном торговом районе недалеко от французского посольства, очевидно его целью был полицейский патруль. По меньшей мере пять человек получили ранения, в том числе два офицера.

Примерно в то же время второй террорист произвел взрыв на входе базы антитеррористической бригады на окраине города. Четверо офицеров были госпитализированы с травмами, пишет Ynetnews.

Позже представитель Министерства внутренних дел сообщил, что один полицейский умер, в результате нападения на улице Шарля де Голля.

Тунис неоднократно подвергался террористическим атакам. В октябре террористка взорвала себя в центре города, никто, кроме нее, не пострадал.


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