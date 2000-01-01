Теракт в Дамаске: пострадала семья проасадовского аналитика
В Дамаске прогремел взрыв, в результате чего пострадала жена сирийского проправительственного аналитика и ее сын.
Об этом сообщает Сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источник в управлении полиции.
Уточняется, что утром, 27 июня, сработала самодельная взрывчатка в припаркованной машине на автостраде Меззе. Пострадавшую женщину с сыном экстренно госпитализировали.
Пострадавшими оказалась семья директора Центра стратегических исследований Дамасского университета, доктора Талеба Ибрагима. В момент покушения его в машине не было. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.
В офисе Ибрагима подтвердили, что его семья пострадала в результате теракта, однако подробностей решили не разглашать.