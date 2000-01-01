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Теракт в Дамаске: пострадали семья проасадовского аналитика | Фото: AFP27.06 17:35   MIGnews.com

Теракт в Дамаске: пострадала семья проасадовского аналитика

В Дамаске прогремел взрыв, в результате чего пострадала жена сирийского проправительственного аналитика и ее сын.

Об этом сообщает Сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источник в управлении полиции.

Уточняется, что утром, 27 июня, сработала самодельная взрывчатка в припаркованной машине на автостраде Меззе. Пострадавшую женщину с сыном экстренно госпитализировали.

Пострадавшими оказалась семья директора Центра стратегических исследований Дамасского университета, доктора Талеба Ибрагима. В момент покушения его в машине не было. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

В офисе Ибрагима подтвердили, что его семья пострадала в результате теракта, однако подробностей решили не разглашать.


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