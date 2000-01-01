Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Новые требования к G20 протестующих в Гонконге 27.06 15:11   MIGnews.com

Протестующие в Гонконге выдвинули G20 новые требования

Гонконг снова погрузился в хаос в четверг, 27 июня, когда протестующие собрались у офиса министра юстиции. Были заблокированы дороги. Жители вышли на улицы, чтобы выразить свое неприятие законопроекта об экстрадиции, действие которого в настоящее время приостановлено.

За последние три недели миллионы людей вышли на улицы, требуя, чтобы законопроект, позволяющий отправлять подозреваемых в совершении преступлений на материк для проведения суда в контролируемых Коммунистической партией Китая судах, был полностью отменен.

"Я думаю, что это движение очень успешно, потому что на этот раз цель очень ясна", – сказал один из протестующих Кен Яу, приведя пример демократического движения Гонконга 2014 года, которое блокировало Азиатский финансовый центр в течение 79 дней.

"Мне было 11 лет, когда произошла Революция Зонтиков. Я только несколько раз сходил со своей семьей на занятые участки".

В изнуряющей жаре, достигавшей 32 градусов по Цельсию, некоторые протестующие скандировали: "Отмените злой закон, освободите мучеников... Тереза Ченг, выходи!". Другие кричали: "Осудите чрезмерное использование силы полицией и отпустите протестующих!".

Полиция сформировала кордон, чтобы заблокировать демонстрантов, а один из офицеров держал предупреждающий плакат. Небольшие потасовки вспыхнули между продемократической группой Демосисто и офицерами.

"Борьба за Справедливость", "Свободный Гонконг " и "Демократия Сейчас" были одними из требований протестующих.

Начальник полиции Стивен Ло предупредил о последствиях насилия и осудил то, что, по его словам, является враждебной средой, затрудняющей работу полиции.

Рано утром спецотряды полиции с дубинками и щитами преследовали десятки протестующих, которые прекратили осаду полицейского управления.

Демонстранты воспользовались проведением на этой неделе саммита мировых лидеров G20 в Японии, чтобы призвать к включению в повестку дня рассмотрение вопроса о тяжелом положении Гонконга. По мнению протестующих, это наверняка разозлит Пекин, который не собирается терпеть такое своеволие.

"Мы знаем, что грядет G20. Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить о себе", – сказал 30-летний Джек Кул Цанг, театральный техник, который взял выходной, чтобы принять участие в протесте.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Смертник в Тунисе подорвал полицейскую машину
14:38
Россия создает помехи авианавигации Израиля
14:20
Трамп – журналистам: Разговор с Путиным – не ваше дело
13:45
10 день протестов в Грузии ознаменуется «Маршем свободы»
13:40
Газа: электричество подают с перерывами в 11 часов
13:26
Google и Baidu против израильского робо-такси Mobileye
13:20
Нетаниягу встретился с президентом Чили
13:10
Сегодня Москву может засыпать градом
13:02
Четыре солдата ЦАХАЛа ранены при запуске ракеты
12:41
Палестинцы повесили и сожгли "Трампа"
12:41
В самолете бразильского президента нашли 40 кг наркотиков
12:03
Банк Leumi сокращает 700 сотрудников
11:35
Меркель больна?
11:21
В Бахрейнской синагоге прошла необычная служба
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus