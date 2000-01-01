27.06 15:11 MIGnews.com

Протестующие в Гонконге выдвинули G20 новые требования

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Гонконг снова погрузился в хаос в четверг, 27 июня, когда протестующие собрались у офиса министра юстиции. Были заблокированы дороги. Жители вышли на улицы, чтобы выразить свое неприятие законопроекта об экстрадиции, действие которого в настоящее время приостановлено.За последние три недели миллионы людей вышли на улицы, требуя, чтобы законопроект, позволяющий отправлять подозреваемых в совершении преступлений на материк для проведения суда в контролируемых Коммунистической партией Китая судах, был полностью отменен."Я думаю, что это движение очень успешно, потому что на этот раз цель очень ясна", – сказал один из протестующих Кен Яу, приведя пример демократического движения Гонконга 2014 года, которое блокировало Азиатский финансовый центр в течение 79 дней."Мне было 11 лет, когда произошла Революция Зонтиков. Я только несколько раз сходил со своей семьей на занятые участки".В изнуряющей жаре, достигавшей 32 градусов по Цельсию, некоторые протестующие скандировали: "Отмените злой закон, освободите мучеников... Тереза Ченг, выходи!". Другие кричали: "Осудите чрезмерное использование силы полицией и отпустите протестующих!".Полиция сформировала кордон, чтобы заблокировать демонстрантов, а один из офицеров держал предупреждающий плакат. Небольшие потасовки вспыхнули между продемократической группой Демосисто и офицерами."Борьба за Справедливость", "Свободный Гонконг " и "Демократия Сейчас" были одними из требований протестующих.Начальник полиции Стивен Ло предупредил о последствиях насилия и осудил то, что, по его словам, является враждебной средой, затрудняющей работу полиции.Рано утром спецотряды полиции с дубинками и щитами преследовали десятки протестующих, которые прекратили осаду полицейского управления.Демонстранты воспользовались проведением на этой неделе саммита мировых лидеров G20 в Японии, чтобы призвать к включению в повестку дня рассмотрение вопроса о тяжелом положении Гонконга. По мнению протестующих, это наверняка разозлит Пекин, который не собирается терпеть такое своеволие."Мы знаем, что грядет G20. Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить о себе", – сказал 30-летний Джек Кул Цанг, театральный техник, который взял выходной, чтобы принять участие в протесте.