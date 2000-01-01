27.06 14:38 MIGnews.com

Россия создает помехи авианавигации Израиля

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Высокопоставленные израильские чиновники считают, что Россия в течение последних трех недель нарушает навигационные системы гражданских самолетов, согласно сообщениям, опубликованным в четверг, 27 июня, утром. Армейское радио назвало этот шаг "враждебной атакой".Управление аэропортов Израиля объявило в среду, что пилоты испытывают трудности при посадке и происходят неизвестные сбои. Чтобы решить этот вопрос, Израиль направил в Россию представителя Минобороны для обсуждения помех, сообщает Армейское радио.Россия опровергла данное сообщение.Несмотря на вмешательство, администрация аэропорта смогла обеспечить безопасную посадку для прибывающих самолетов."В результате беспорядков были внесены изменения в некоторые процедуры входа на посадку для обеспечения безопасности; эти процедуры используются ежедневно в аэропортах по всему миру, – говорится в заявлении ведомства. – Ни на одном этапе не было инцидента безопасности, связанного с помехами GPS в связи с точностью навигации и маршрутов полетов. С первого дня возникновения беспорядков все структуры в Израиле работают над решением проблемы и поиском ее источника".Военные объяснили, что инцидент был чисто гражданским и не повлиял на их деятельность. Вместе с тем армия оказывает содействие в прекращении нарушений "свободы действий" в воздушном пространстве Израиля."ЦАХАЛ постоянно работает над сохранением свободы действий и оперативного превосходства в спектре", – говорится в заявлении.Доклад о беспорядках появился всего через несколько дней после того, как секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим на историческую трехстороннюю встречу с советниками по национальной безопасности США и Израиля Джоном Болтоном и Меиром Бен Шаббатом.