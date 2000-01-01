Россия создает помехи авианавигации Израиля

Высокопоставленные израильские чиновники считают, что Россия в течение последних трех недель нарушает навигационные системы гражданских самолетов, согласно сообщениям, опубликованным в четверг, 27 июня, утром. Армейское радио назвало этот шаг "враждебной атакой".
Управление аэропортов Израиля объявило в среду, что пилоты испытывают трудности при посадке и происходят неизвестные сбои. Чтобы решить этот вопрос, Израиль направил в Россию представителя Минобороны для обсуждения помех, сообщает Армейское радио.
Россия опровергла данное сообщение.
Несмотря на вмешательство, администрация аэропорта смогла обеспечить безопасную посадку для прибывающих самолетов.
"В результате беспорядков были внесены изменения в некоторые процедуры входа на посадку для обеспечения безопасности; эти процедуры используются ежедневно в аэропортах по всему миру, – говорится в заявлении ведомства. – Ни на одном этапе не было инцидента безопасности, связанного с помехами GPS в связи с точностью навигации и маршрутов полетов. С первого дня возникновения беспорядков все структуры в Израиле работают над решением проблемы и поиском ее источника".
Военные объяснили, что инцидент был чисто гражданским и не повлиял на их деятельность. Вместе с тем армия оказывает содействие в прекращении нарушений "свободы действий" в воздушном пространстве Израиля.
"ЦАХАЛ постоянно работает над сохранением свободы действий и оперативного превосходства в спектре", – говорится в заявлении.
Доклад о беспорядках появился всего через несколько дней после того, как секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим на историческую трехстороннюю встречу с советниками по национальной безопасности США и Израиля Джоном Болтоном и Меиром Бен Шаббатом.