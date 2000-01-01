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10 день протестов в Грузии ознаменуется «Маршем свободы» | Фото: AFP27.06 13:45   MIGnews.com

10 день протестов в Грузии ознаменуется «Маршем свободы»

«Марш свободы» проведут митингующие в Тбилиси в десятый день протестов. Об этом на сегодняшней акции у здания парламента Грузии сообщил один из модераторов Шота Дигмелашвили.

В субботу, 29 июня, протестующие планируют собраться на площади Первой Республики. Оттуда начнется шествие к площади Свободы.

«В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, выходим из полиции, приезжаем из своих районов – выходит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским гражданским обществом мы поспособствуем и пойдем к свободе», — сказал Дигмелашвили со сцены. Его слова приводит издание «Новости-Грузия»

Между тем в четверг, 27 июня, участники акции хотят собраться на проспекте Руставели и оттуда направиться к бизнес-центру и резиденции миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Окончательное решение принято — мы пойдем туда и разбудим Бидзину Иванишвили», — сказал журналистам модератор акции Миша Мшвилдадзе.


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