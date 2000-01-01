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Четыре солдата ЦАХАЛа ранены при запуске ракеты 27.06 13:02   MIGnews.com

Четыре солдата ЦАХАЛа ранены при запуске ракеты

Два солдата и два офицера ЦАХАЛа были ранены во время учений в районе Увда.

Ракета ЦАФА, предназначенная для расчистки минных полей, по неустановленным причинам активировалась во время учений курсантов инженерной школы в Увда.

По сведениям военных источников, солдаты остались в живых “чудом”. Раненых эвакуировали в клинику на базе школы, а оттуда двоих увезли в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве.

Все пострадавшие получили легкие ранения.

Главный инженер ЦАХАЛа бригадный генерал Илан Сабаг отдал приказ прекратить учения с данным видом ракет до выяснения причин инцидента.

Ракета соединена цепью с множеством взрывных зарядов, которые должны сдетонировать на минном поле. Ракета применялась против “Хизбаллы” во время Второй ливанской войны.


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