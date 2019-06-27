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В самолете бразильского президента нашли 40 кг наркотиков 27.06 12:41   MIGnews.com

В самолете бразильского президента нашли 40 кг наркотиков

Запрещенные препараты были обнаружены на территории Испании во время дозаправки самолета, пишет Газета.ру со ссылкой на The New York Times.

Наркотические средства были обнаружены у одного из летчиков, входящих в команду президента.

Глава государства отрицал свою причастность к инциденту и потребовал осуждения для провинившегося пилота.

«Требую немедленного и сурового наказания для человека, у которого правоохранители обнаружили наркотические вещества. Причем в военном самолете. Я к этому не имею никакого отношения», - сказал президент.

Бразильские военные подтвердили информацию о том, что летчик, у которого было обнаружено почти полсотни кг кокаина, был арестован испанскими правоохранителями.

Саммит G20 пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года.


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