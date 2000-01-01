Сегодня Москву может засыпать градом

На столицу России надвигается гроза и сильный ветер, сообщает ТАСС.
По данным сотрудников МЧС, до конца суток в Москве местами будет сильный дождь, град, и ветер, доходящий до 20 метров в секунду.
Как утверждают в ведомстве, грозы очень мешают видимости. Особенно они создают помехи водителям во время вождения.
«При вспышках молний водитель становится немного ослепленным. В это время он может потерять ориентацию. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию от движущихся впереди авто», – рекомендуют спасатели.
При сильном ветре необходимо припарковать свой автомобиль подальше от деревьев и легких конструкций.
Пешеходам не стоит искать убежища под деревьями, рекламными щитами и легкими конструкциями.