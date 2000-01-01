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Меркель больна? | Фото: AFP27.06 11:35   MIGnews.com

Меркель больна?

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо на встрече с Президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Reuetrs.



В ходе официальной встречи немецкого лидера начало сильно трясти. На опубликованных кадрах видно, что Меркель обхватила себя и сжала губы, пытаясь остановить дрожь.

После случившегося пресс-секретарь канцлера заверила, что все запланированные мероприятия с участием Меркель, в том числе на саммите G20 в Японии, состоятся согласно графика.


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