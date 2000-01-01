27.05 09:46 MIGnews.com

Бат-Ям: парикмахер убил дантиста из-за спора о коронавирусе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Стали известны новые подробности убийства парикмахером Сергеем Ефимовым доктора Григория Григорьева в городе Бат-Ям.Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева - нанес ему удар в сердце.Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.