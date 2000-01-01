Бат-Ям: парикмахер убил дантиста из-за спора о коронавирусе
Стали известны новые подробности убийства парикмахером Сергеем Ефимовым доктора Григория Григорьева в городе Бат-Ям.
Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.
Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева - нанес ему удар в сердце.
Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.