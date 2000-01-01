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Видео: погоня за бандой грабителей в Airport City 27.05 08:32   MIGnews.com

Видео: погоня за бандой грабителей в Airport City

12-й канал израильского ТВ опубликовал видео с записью задержания банды опасных грабителей в Airport City на территории аэропорта Бен-Гурион.

Банда из шести человек взломала склад и похитила из него сигарет на полмиллиона шекелей.

Грабители разрезали два ряда проволочных заграждений, взломали склад, отключили систему сигнализации и часть камер наружного наблюдения.. Он не знали, что часть камер продолжала запись.

Полиция знала заранее об ограблении, и приготовилась взять бандитов с поличным. Бандиты попытались уйти, и успели предупредить своего главаря, который находился в другой машине. Все были задержаны, включая и главаря. Его задержали после продолжительной погони Полицейские были вынуждены протаранить его автомобиль патрульной машиной.

Речь идет о банде, активно действовавшей в условиях кризиса коронавируса. Банда приезжала в покинутые работниками промзоны и грабила находившиеся там на складах товары.



 


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