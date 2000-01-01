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Канада: ужасные условия в домах престарелых 27.05 16:22   MIGnews.com

Канада: ужасные условия в домах престарелых

Канадские военные сообщили об ужасных обвинениях в жестоком обращении с пожилыми людьми в пяти домах престарелых в Онтарио.

Солдаты были направлены на объекты в рамках усилий по поддержке пострадавшей от пандемии коронавируса государственной системы домов престарелых. Об этом сообщает CBC.

После проверки были составлены отчеты о состоянии заведений в Пикеринге, Скарборо, Этобико, Северном Йорке и Брамптоне.

Согласно отчету, в двух проинспектированных домах престарелых оказались неудовлетворительные условия содержания пациентов: сотрудники не справлялись с необходимыми потребностями пожилых людей.

В одном из заведений во время инспекции солдаты стали свидетелями смерти пожилого пациента от удушья во время кормления.

В том же центре, согласно отчету, военнослужащим пришлось отправить в больницу пожилого человека, сломавшего бедро и не получившего никакой помощи от персонала.

Других пациентов "оставляли в постелях грязными, в подгузниках, а также не водили в туалет".


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