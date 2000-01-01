27.05 22:31 MIGnews.com

Израиль: рост числа пострадавших на электроскутерах на 152%

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На дорогах Израиля количество травм среди водителей электроскутеров возросло на 152,3% в 2019 году.Об этом свидетельствует ежегодный отчет о дорожно-транспортных происшествиях, опубликованный Центральным бюро статистики (CBS).В общей сложности было зарегистрировано 598 травм в результате несчастных случаев, связанных с электоскутерами. Еще 209 человек были госпитализированы, но не сообщали об этом в полицию. За год этот показатель вырос на 430%.Тем временем, число зарегистрированных травм во время несчастных случаев с участием электробайков уменьшилось на 10,5% до 1776 человек, а жертвами стали 18 израильтян. Аналогичное снижение показателей (10,9%) отмечено среди госпитализированных, которые не сообщали об этом в полицию.В целом, правоохранители получили сообщения о 12 670 ДТП с жертвами, что на 0,9% больше, чем годом ранее. В общей сложности 355 человек погибли на дорогах Израиля. Этот показатель увеличился на 12,3%. Количество приобретенных тяжелых травм возросло на 10,5%.